В графике Эрдогана не нашлось места для встреч в Стамбуле

РИА Новости: в графике Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины

В графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины, которые в этот день впервые за три года встретятся в Стамбуле для прямых переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в четверг, 15 мая, Эрдоган будет участвовать в серии мероприятий в Анкаре. Так, он примет в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского, затем посетит мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины.

11 мая президент России Владимир Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он призвал 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

14 мая российский лидер подписал указ о составе делегации РФ на переговорах с Украиной. Согласно документу, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в ее составе будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, а также экспертная группа.

Ранее Трамп анонсировал хорошие новости по вопросу Украины.