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Турецкие правоохранители поставили у места переговоров РФ и Украины водомет

РИА: машина с водометом дежурит у места переговоров РФ и Украины в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Турции у места переговоров РФ и Украины поставили водомет, какие используют для разгона протестов. Об этом пишет РИА Новости с места событий.

Как пишет агентство, утром 15 мая у территории президентского офиса Долмабахче находится много военных и правоохранителей.

До этого стало известно, что в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины, которые в этот день впервые за три года встретятся в Стамбуле для прямых переговоров. Турецкий лидер будет участвовать в серии мероприятий в Анкаре. Так, он примет в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского, затем посетит мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ о составе делегации РФ на переговорах с Украиной. Согласно документу, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в ее составе будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, а также экспертная группа.

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.

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