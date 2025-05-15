В США заявили о готовности помочь в вопросе урегулирования украинского конфликта

Соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что желает завершения конфликта на Украине.

«Он (Трамп. — прим. ред.) открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс», — сказал Рубио.

По его словам, какой бы механизм ни возникал или какой бы процесс ни происходил, американские власти открыты к конструктивному диалогу и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.