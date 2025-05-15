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Кремль опубликовал видео с совещания президента перед переговорами в Турции

Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции

Кремль опубликовал видео с совещания президента РФ Владимира Путина по подготовке российско-украинских переговоров в Стамбуле. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Накануне вечером в Кремле Президент провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — говорится в комментарии к видео.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на совещании, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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