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Уиткофф рассказал, когда отправится с Рубио в Стамбул

Уиткофф сообщил, что отправится с Рубио в Стамбул 16 мая
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White House/Global Look Press

Спецспосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что отправится в Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, вместе с ним в столицу Турции отправится госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио и Уиткофф ранее вошли в делегацию, которая сопровождает американского президента Дональда Трампа в ходе государственного визита в Катар.

До этого сообщалось, что на переговорах в Стамбуле помимо госсекретаря США Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Уиткофф. При этом сам Трамп подтвердил визит в Стамбул только Рубио.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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