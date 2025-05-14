Трамп анонсировал хорошие новости по вопросу Украины

Трамп: сегодня, завтра и в пятницу могут появиться хорошие новости по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что в самое ближайшее время по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут появиться хорошие новости. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — заявил глава Белого дома на встрече с эмиром Катара в Дохе.

Он также поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий США, в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

14 мая Трамп заявил, что не исключает возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле. Американский лидер отметил, что прилетит в Турцию, если это приблизит конец конфликта и поможет «спасению жизней».

11 мая Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая — без предварительных условий.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, организацией места проведения возможных российско-украинских переговоров занимаются генконсульство РФ и турецкие власти. Он сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.