Песков рассказал, как долго будут длиться переговоры России и Украины

Песков: продолжительность переговоров в Турции будет зависеть от их хода

Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от их хода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.