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Названо время начала переговоров в Стамбуле

ТАСС: начало переговоров по Украине в Стамбуле запланировано на 10:00 мск
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Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны начаться сегодня около 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в офисе президента Турции в Долмабахче. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с подготовкой встречи.

Встреча будет проходить в закрытом режиме, без участия представителей прессы.

Комплекс Долмабахче уже принимал российскую и украинскую делегации в марте 2022 года. Тогда стороны достигли определенных договоренностей, однако их реализация не состоялась, что, как отмечали российские представители, произошло по вине Киева.

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М уже прибыл в аэропорт Стамбула.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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