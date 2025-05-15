В Стамбул прибыл самолет специального летного отряда «Россия»

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М прибыл в аэропорт Стамбула. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт вылетел из Москвы накануне вечером, следуя со стороны военного аэродрома Чкаловский, расположенного в подмосковном Щелково. Согласно маршруту на Flightradar24, самолет сначала направился в сторону Астрахани, затем развернулся в направлении Волгограда и оттуда взял курс на Стамбул. На отдельных участках маршрута — от Москвы до Астрахани и от Волгограда до Турции — его перемещения не отслеживались. Посадка в аэропорту Стамбула состоялась в 03:15 мск.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.