Зеленский на фоне предстоящих переговоров в Стамбуле назначил посла Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джеляла послом Украины в Турции на фоне предстоящих переговоров с Москвой в Стамбуле. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ издан в среду, 14 мая, отметило издание.

В прошлом году крымский политический эксперт Сергей Галани заявил, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму. Галани напомнил, что украинский дипломат «печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное». По словам политолога, в итоге Джелялов попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.