На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский на фоне предстоящих переговоров в Стамбуле назначил посла Украины в Турции

Зеленский назначил Наримана Джеляла послом Украины в Турции
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джеляла послом Украины в Турции на фоне предстоящих переговоров с Москвой в Стамбуле. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ издан в среду, 14 мая, отметило издание.

В прошлом году крымский политический эксперт Сергей Галани заявил, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму. Галани напомнил, что украинский дипломат «печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное». По словам политолога, в итоге Джелялов попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами