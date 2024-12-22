Крымский политолог высказался о назначении нового посла Украины в Турции

Крымский политический эксперт Сергей Галани заявил в разговоре с РИА Новости, что новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму.

Галани напомнил, что украинский дипломат «печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное». По словам политолога, в итоге Джелялов попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции.

Галани отметил, что в соответствии с общепринятой международной практикой, процедура получения агремана — предварительного согласия на прием дипломата — проходит по линии министерства иностранных дел принимающей страны. По словам политолога, МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате. Эксперт считает, что турецкие дипломаты не могут не понимать «токсичность» фигуры Джелялова для России и Крыма и его несоответствие высокой должности дипломата.

По мнению Галани, назначение Джелялова является неуважением Украины к крымским татарам, проживающим в Крыму.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении новых послов Украины, в числе которых оказался Джелялов. Известно, что он также занимает должность заместителя председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). На съезде в Симферополе крымские татары лишили «Меджлис» права представлять их интересы и делать заявления от их имени.

23 августа 2021 года управление МВД по Крыму сообщило, что неизвестные повредили газопровод в селе Перевальное Симферопольского района. По этому факту было возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, главное управление разведки министерства обороны Украины пыталось устроить в Крыму диверсии с помощью крымскотатарских экстремистов.

Ранее крымские татары пригласили Эрдогана посетить полуостров.