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Самолет ВВС Бразилии покинул Москву

Самолет ВВС Бразилии с правительственной делегацией покинул Москву
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Shutterstock

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии с правительственной делегацией страны на борту покинул Москву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как указали в авиационной службе, самолет A330-243 ВВС Бразилии после посадки во Внуково отправился в столицу Бразилии. Борт прибыл в Москву из Пекина, где находился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

В среду спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

Незадолго до этого да Силва заявил, что попытается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул 15 мая на переговоры с Украиной. 10 мая бразильский лидер говорил, что его страна готова вместе с Китаем и другими странами помочь в организации переговорного процесса по Украине при заинтересованности сторон.

До этого Лула да Силва назвал «безумием» подстегивание конфликта на Украине. По его словам, триллионы долларов тратятся на оружие, когда миру нужно, чтобы «их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих».

Ранее президент Бразилии заявил, что страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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