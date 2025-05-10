Страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине

Лула да Силва: вопрос урегулирования на Украине обсудят на саммите БРИКС в июле

Вопрос урегулирования конфликта на Украине обсудят на саммите БРИКС в июле. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

«Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым БРИКС в июле в Бразилии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

Ранее президент Бразилии пообещал Путину приложить усилия к решению конфликта на Украине.