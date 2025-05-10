Президент Бразилии выразил готовность помочь в переговорах России и Украины

Лула да Силва: Бразилия и КНР готовы помочь переговорам РФ и Украины

Бразилия готова вместе с Китаем и другими странами помочь в организации переговорного процесса по Украине при заинтересованности сторон. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам визита в Россию.

«Я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят», — заявил он.

До этого Лула да Силва назвал «безумием» подстегивание конфликта на Украине. По его словам, триллионы долларов тратятся на оружие, когда миру нужно, чтобы «их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

По его словам, Россия надеется, что посредничество Соединенных Штатов принесет больше мудрости украинскому режиму.

Ранее президент Бразилии заявил, что страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине.