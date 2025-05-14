Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной.14 мая завершается официальный визит бразильского лидера в Китай, начавшийся 10 мая. Ожидается, что на обратном пути он совершит остановку в Москве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что общественность проинформируют о контактах Путина с бразильским президентом, если они будут согласованы.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.