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Президент Бразилии назвал «безумием» перевооружение Европы

Лула да Силва назвал безумием подстегивание конфликта на Украине
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Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «безумием» подстегивание конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бразилия считает, что безумно подстегивать этот конфликт, это безумие. Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Россию.

Бразильский лидер подчеркнул, что триллионы долларов тратятся на оружие, когда миру нужно, чтобы «их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих».

До этого журнал L'Express писал, что усилия правительства по перевооружению Франции сталкиваются с бюрократическими трудностями.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее президент Бразилии заявил, что страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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