Россию на переговорах в Стамбуле представят Лавров и Ушаков

WP: в состав делегации России в Стамбуле войдут Лавров и Ушаков

Представлять Российскую Федерацию на переговорах с Украиной в Стамбуле будут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимный источник в российских правительственных кругах.

«Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник (президента России Владимира) Путина по внешней политике Юрий Ушаков», — говорится в публикации.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока не обсуждал другие форматы.

Ранее в Турции высказались об участии Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле.