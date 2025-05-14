Рубио и Уиткофф прибыли в Катар

ТАСС: Рубио и Уиткофф прибыли в Доху в составе делегации Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф вошли в делегацию, которая сопровождает американского президента Дональда Трампа в ходе государственного визита в Катар. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По информации корреспондента агентства, Рубио и Уиткофф прибыли в канцелярию эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани перед приездом американского лидера.

Также корреспондент сообщил, что лимузин Трампа выехал из аэропорта в направлении канцелярии главы арабского государства. Планируется, что Трамп и шейх Тамим сначала проведут переговоры в закрытом формате, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов.

До этого сообщалось, что на переговорах в Стамбуле 15 мая помимо госсекретаря США Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Уиткофф. При этом сам Трамп подтвердил визит в Стамбул только Рубио.

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