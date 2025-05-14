На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Турции сообщили о подготовке визита Зеленского

РИА Новости: Фидан обсудил с главой МИД Украины визит Зеленского в Турцию
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой подготовку предстоящего визита украинского президента Владимира Зеленского в Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Анталье», — рассказал собеседник агентства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что Зеленский может устроить «концерт» во время переговоров в Стамбуле 15 мая. Сальдо выразил такое мнение на фоне всех «закидонов» украинского лидера, обвинив его в неискренности.

Глава Херсонской области считает, что разговаривать на данный момент с Зеленским абсолютно бессмысленно.

В свою очередь в Европе высказали другое мнение. Как сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano, Зеленский признал, что готов к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее утверждал обратное.

При этом авторы статьи отметили, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, баланс сил будет явно не на стороне Украины.

Ранее Зеленский подверг критике условие России об остановке военной помощи Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами