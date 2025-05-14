В МИД Турции сообщили о подготовке визита Зеленского

Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой подготовку предстоящего визита украинского президента Владимира Зеленского в Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Анталье», — рассказал собеседник агентства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что Зеленский может устроить «концерт» во время переговоров в Стамбуле 15 мая. Сальдо выразил такое мнение на фоне всех «закидонов» украинского лидера, обвинив его в неискренности.

Глава Херсонской области считает, что разговаривать на данный момент с Зеленским абсолютно бессмысленно.

В свою очередь в Европе высказали другое мнение. Как сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano, Зеленский признал, что готов к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее утверждал обратное.

При этом авторы статьи отметили, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, баланс сил будет явно не на стороне Украины.

Ранее Зеленский подверг критике условие России об остановке военной помощи Украине.