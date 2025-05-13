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Зеленского заподозрили в желании устроить «концерт» в Стамбуле

Губернатор Сальдо: Зеленский неискренен и хочет устроить «концерт» в Стамбуле
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Britta Pedersen/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский собирается устроить в Стамбуле «концерт», к которому его подталкивают западные партнеры, но ему это не удастся. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все эти закидоны, которые Зеленский сейчас делает <...>, не по чину, не по Сеньке шапка. Он абсолютно неискренен», — добавил глава российского региона.

По его мнению, разговаривать с украинским лидером сейчас абсолютно бессмысленно.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в столице Турции, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Ранее Зеленский подверг критике условие России об остановке военной помощи Украине.

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