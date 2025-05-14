В Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что готов к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее утверждал обратное. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед, ведь три года он клялся, что этого никогда не произойдет», — говорится в публикации.

Авторы статьи также отметили, что на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, баланс сил будет явно сдвинут не в пользу Украины.

В ходе своего ночного выступления 11 мая Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры в Стамбуле, предложив это сделать 15 мая без предварительных условий.

Зеленский ответил на это предложение российского лидера ультиматумом. Он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять украинский президент, встреча не состоится.

Позже Зеленский изменил свое решение. 14 мая в интервью французской газете Liberation он сказал, что хочет достичь договоренностей о прекращении огня и обмена пленными во время встречи с Путиным в Стамбуле.

Ранее в Совфеде оценили статус Зеленского.