Зеленский подверг критике условие России об остановке военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условие России об остановке военной помощи Украине на время прекращения огня «неживое» и никому не поможет. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки?» — говорится в сообщении.

Он отметил, что «они уже месяцы есть в Европе».

Речь идет о «той или иной» техники и оружии, добавил он.

Он также добавил, что ограничение на ввоз через украинскую границу западного оружия также «не сработает».

До этого Зеленский заявил в ходе беседы с журналистами, что в четверг, 15 мая, он встретится в Анкаре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также украинский лидер сказал, что он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле. Говоря о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей РФ и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно.

Ранее в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.