Журналист Юнашев оценил вероятность поездки Путина в Стамбул

Журналист Юнашев: Путин не поедет к Зеленскому в Стамбул с вероятностью 95%

Российский лидер Владимир Путин не поедет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул с вероятностью 95%. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«95%, что президент не будет присутствовать», — отметил он.

Юнашев добавил, что у кремлевского пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки, но «все может измениться достаточно резко».

Накануне спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Келлог отметил, что в случае приезда российского лидера в Турцию приедет и глава Белого дома Дональд Трамп.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.