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Глава МИД Турции заявил о попытках сторон конфликта на Украине согласовать позиции

Фидан сообщил, что стороны конфликта на Украине пытаются согласовать позиции
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Petrov Sergey/Global Look Press

В настоящее время стороны конфликта на Украине пытаются согласовать позиции. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

«Сейчас стороны пытаются согласовать позиции», — отметил он.

Фидан обратил внимание на то, что каждая сторона «хочет сохранить свою базу». Для Анкары важно обеспечение прекращения огня и проведение систематического переговорного процесса, добавил глава МИД Турции.

Накануне спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Келлог отметил, что в случае приезда российского лидера в Турцию приедет и глава Белого дома Дональд Трамп.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в Кремле прокомментировали состав делегации РФ в Стамбуле.

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