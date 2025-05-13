В Кремле прокомментировали состав делегации РФ в Стамбуле

Песков: Кремль пока не раскрывает состав делегации РФ в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации в Стамбуле на переговорах с украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча должна состояться в четверг, 15 мая. По его словам, состав российской переговорной группы будет опубликован по распоряжению российского лидера Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле украинскую сторону.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что вопрос визита Трампа в Турцию на российско-украинские переговоры пока не решен.