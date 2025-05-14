В Госдуме раскрыли, что мешает урегулированию конфликта на Украине

Страны Европы мешают мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку хотят продолжения военных действий на территории республики. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В то же время он отметил, что в Соединенных Штатах позитивно смотрят на выдвигаемые Россией инициативы по урегулированию.

«Но все наши действия, очень многие наши мирные предложения воспринимаются в штыки рядом европейских стран, которые явно не хотят завершения этого конфликта и, самое главное, не только завершения, но и решения вопроса по тем предпосылкам, которые привели к этому конфликту», — сказал Чепа.

В ходе своего ночного выступления 11 мая Владимир Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры в Стамбуле, предложив это сделать 15 мая без предварительных условий.

Зеленский ответил на это предложение российского лидера ультиматумом. Он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять украинский президент, встреча не состоится.

Позже Зеленский изменил свое решение. 14 мая в интервью французской газете Liberation он сказал, что хочет достичь договоренностей о прекращении огня и обмена пленными во время встречи с Путиным в Стамбуле.

Ранее глава ГУР Буданов объяснил, зачем Зеленский согласился на переговоры с Россией.