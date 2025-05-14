Зеленский рассказал, что ждет от встречи с Путиным в Турции

Зеленский ждет от встречи с Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена пленных

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Об этом он заявил в интервью французской газете Liberation.

Украинский лидер считает, что они с Путиным в данный момент не могут прийти к согласию по всему, однако они должны найти формат для прекращения боевых действий.

«Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — сказал Зеленский.

Накануне спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России на переговоры в Стамбул 15 мая. В этом случае, по словам дипломата, в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список тем, по которым США планируют вести переговоры, и пригрозил России «самыми жесткими» санкциями, если прогресс не будет достигнут.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, но отказался раскрыть ее состав.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным.