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Глава ГУР Буданов объяснил, зачем Зеленский согласился на переговоры с Россией

Глава ГУР Буданов: Зеленский согласился на переговоры ради прекращения огня
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Руководитель главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, поскольку демонстрирует стремление к миру и намерен достичь прекращения огня. Его слова приводит «РБК-Украина».

Буданов полагает, что украинский лидер показывает готовность положить конец конфликту Москвы и Киева.

«Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизнь наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата», — сказал Буданов.

До этого Владимир Зеленский заявил, что ожидает от возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Украинский лидер считает, что они с Путиным в данный момент не могут прийти к согласию по всему, однако они должны найти формат для прекращения боевых действий.

Ранее в офисе Зеленского захотели прямого участия США и Евросоюза в переговорах с Россией.

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