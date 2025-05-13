Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале поставил под сомнение статус президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, сейчас политик является «белым пятном» в истории некогда братской республики и не может представлять страну на переговорах с РФ.

«Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ, а с другой — кто? Никто», — написал сенатор.

По его словам, Зеленский — «нелегитимный» лидер Украины, который забыл о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии.

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая.

Он также, как и Джабаров, напомнил, что с юридической точки зрения у украинского лидера «очень сомнительная легитимность». Шеремет выразил уверенность, что Зеленский своими ультиматумами хочет придать себе вес и легитимность за счет авторитета Владимира Путина на мировой политической арене.

Ранее Песков высказался об ультиматумах, которые выдвигают России европейские страны и Украина.