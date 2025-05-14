В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину «эшелоны с оружием»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал страны Запада отбросить популистские мирные инициативы и остановить идущие на Украину эшелоны с оружием. Его слова приводит РИА Новости.

«В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — сказал Константинов.

По его словам, остановка боевых действий по всей линии соприкосновения будет возможна только после того, как будут сформированы глобальные контуры безопасности, исходя из требований и интересов России.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что для переговоров по Украине необходимо обеспечить признание реалий «на земле», включая вхождение новых территорий в состав России. Он также назвал украинское руководство недоговороспособным, при этом добавив, что российская сторона готова вести переговоры с «серьезной ответственностью».

Ранее в Германии призвали учесть интересы России в сфере безопасности на переговорах.