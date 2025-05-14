Евросоюз готовится 14 мая согласовать новые санкции против России

Страны — члены Европейского союза планируют в течение 14 мая достичь предварительного согласия по содержанию нового 17-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новый санкционный пакет включает около 60 компаний и граждан России и примерно 150 танкеров, но не содержит других экономических или торговых мер, которые входили в другие санкционные пакеты. Утверждение новых ограничений ожидается 20 мая.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах.