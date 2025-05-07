Раскрыты детали 17-го пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: ЕС включит в 17-й пакет санкций против РФ «Сургутнефтегаз» и ВСК

Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам ЕС, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, пакет санкций не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

14 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

В свою очередь директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. По его словам, отказ от рестрикций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против РФ.