Президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать мирные переговоры и делать то, что ему говорят. Об этом в соцсети X утверждает американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По ее мнению, Зеленский «кокаиновый актер, который сделает то, что ему сказали».

Оуэнс утверждает, что Украина будет имитировать мир и прекращение огня подобно тому, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Политик сказал, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О высказанной до этого инициативе США, Евросоюза и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая Россия обещала подумать, но пока не сообщила о своем решении.

В ответ на предложение РФ Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.