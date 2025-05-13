Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

Макрон: украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что боевые действия должны завершиться, а украинская сторона должна оказаться в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам. Макрон считает, что диалог может позволить решить территориальные вопросы, но Киев понимает, что не сможет вернуть утраченные регионы.

До этого сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо госсекретаря США Марко Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил визит в Стамбул только Марко Рубио.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.