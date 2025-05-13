Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал присутствие Рубио на переговорах по Украине в Стамбуле

Трамп: Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио и другие американские представители примут участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня после заявления президента США о потенциальной поездке в Стамбул, Марко Рубио провел серию телефонных консультаций с европейскими коллегами. Как сообщает Reuters со ссылкой на Государственный департамент, ключевой темой обсуждения стали шаги, направленные на достижение перемирия в конфликте на Украине. В частности, Марко Рубио обсудил возможные «пути к прекращению огня» с министрами иностранных дел Великобритании и Франции, а также с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза. Кроме того, в телефонных переговорах приняли участие главы министерств иностранных дел Украины, Германии и Польши.

14 мая представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил об отсутствии конкретной информации о вероятном визите Трампа в Стамбул.

Ранее Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами