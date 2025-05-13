Трамп анонсировал присутствие Рубио на переговорах по Украине в Стамбуле

Трамп: Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио и другие американские представители примут участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня после заявления президента США о потенциальной поездке в Стамбул, Марко Рубио провел серию телефонных консультаций с европейскими коллегами. Как сообщает Reuters со ссылкой на Государственный департамент, ключевой темой обсуждения стали шаги, направленные на достижение перемирия в конфликте на Украине. В частности, Марко Рубио обсудил возможные «пути к прекращению огня» с министрами иностранных дел Великобритании и Франции, а также с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза. Кроме того, в телефонных переговорах приняли участие главы министерств иностранных дел Украины, Германии и Польши.

14 мая представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил об отсутствии конкретной информации о вероятном визите Трампа в Стамбул.

Ранее Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече в Турции.