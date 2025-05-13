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Зеленский хочет встретиться в Стамбуле исключительно с Путиным

Подоляк: Зеленский в Стамбуле не желает встречаться ни с кем, кроме Путина
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РИА Новости/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с президентом России Владимиром Путиным, отвергая встречи с другими представителями РФ. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна».

«Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина, заявил советник главы ОП Подоляк», — говорится в сообщении издания.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

Зеленский в понедельник, 12 мая, трижды заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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