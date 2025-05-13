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Вопрос визита Трампа в Турцию на российско-украинские переговоры пока не решен

CNN: вопрос визита Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины остается открытым
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Mike Segar/Reuters

Пока неясно, полетит ли президент США Дональд Трамп на возможные российско-украинские переговоры в Турции. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Будет ли присутствовать Трамп, остается неясным. Главные должностные лица администрации Трампа планируют посетить Турцию на этой неделе, но возможное присутствие президента остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать его российский коллега», — говорится в сообщении.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее эксперт не исключил, что переговоры РФ и Украины в Турции будут результативными.

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