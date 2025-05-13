Путин заявил, что российской экономике нужна «мягкая посадка»

Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его слова передает РИА Новости.

«‎Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», — сказал Путин.

На этой встрече президент заявил, что одна из главных проблем российской экономики — высокая инфляция. Также Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

13 мая этого года председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сказал, что Банк России может понизить ключевую ставку на заседании в июле 2025 года. По его словам, снижение будет постепенным, изначально оно может произойти на 0,25%. Депутат также оценил реалистичность прогноза, согласно которому к 2026 году инфляция в России снизится до 4%.

В конце апреля текущего года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки Банка России снизилась. При этом глава регулятора отметила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо в течение длительного времени.

Ранее в ЦБ спрогнозировали сроки перехода к однозначной инфляции.