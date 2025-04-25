Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России снизилась. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки», — сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что несмотря на итоги предыдущего заседания совета директоров, ЦБ РФ считает, что вероятность повышения ставки снизилась. При этом глава регулятора отметила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо в течение длительного времени.

Также глава Центробанка указала, что высокая ключевая ставка помогает справиться с перегревом спроса. В регуляторе видят, что в результате высоких показателей начала снижаться инфляция. Однако назначенный курс следует довести до конца во избежание рецидивов, резюмировала Набиуллина.

25 апреля Центробанк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее Центробанк раскрыл, на сколько вырастут цены в 2025 году.