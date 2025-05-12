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В ЦБ спрогнозировали сроки перехода к однозначной инфляции

ЦБ: годовая инфляция в России достигнет 7-8% в октябре-декабре 2025 года
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Алексей Куденко/РИА Новости

Темпы роста потребительских цен в России начнут снижаться к концу второго квартала 2025 года, в результате чего годовая инфляция в стране к началу июля достигнет отметки 10,1%. Об этом говорится в резюме Центрального банка (ЦБ) России по итогам апрельского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Согласно резюме, в настоящее время инфляция продолжается оказываться давление на российскую экономику. Однако, согласно прогнозу ЦБ, оно начнет спадать во второй половине года. Так, в апреле-июне темпы роста потребительских цен спадут на 0,2% в сравнении с результатами первого квартала.

По данным регулятора, годовая инфляция в России станет однозначной к концу декабря. Тогда показатель составит 7-8%. Однако целевого показателя в 4% удастся достичь не раньше 2026 года, отметили в ЦБ.

Из этого же резюме следует, что рубль укрепился к американскому доллару благодаря жесткой денежно-кредитной политике и улучшению геополитической ситуации. Большинство участников заседания согласились, что укрепление национальной валюты позволило замедлить темпы роста потребительских цен в России.

Ранее в Совфеде объяснили, как можно снизить инфляцию в России.

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