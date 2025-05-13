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Путин озвучил одну из главных проблем экономики РФ

Путин: высокая инфляция является одной из главных проблем экономики РФ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Высокая инфляция является одной из главных проблем российской экономики сегодня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Одна из главных проблем сегодняшней экономики России — это высокая инфляция. Здесь сложная задача: нужно и инфляцию придавить, и создать условия, чтобы не заморозить экономику», — отметил российский лидер.

Он добавил, что основная задача на данный момент — добиться ситуации, при которой Центробанк смог бы понизить ключевую ставку. Однако сделать это, по словам Путина, надо «мягко».

До этого председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ может понизить ключевую ставку на заседании в июле 2025 года. По его словам, снижение будет постепенным, поэтому не стоит ожидать, что ставка сразу упадет больше, чем на 0,25%.

Аксаков также оценил реалистичность прогноза, при котором к 2026 году инфляция в РФ снизится до 4%. Он не исключил, что такое развитие событий вполне возможно, если международная обстановка будет меняться в лучшую сторону.

Ранее в ЦБ спрогнозировали сроки перехода к однозначной инфляции.

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