Стала известна роль Келлога и Уиткоффа на переговорах в Стамбуле

CNN: Келлог и Уиткофф ограничатся наблюдением за переговорами РФ и Украины

Специальные посланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф пока планируют ограничиться наблюдением за возможными переговорами РФ и Украины в Турции. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, американские чиновники лично прилетят в Стамбул и будут присутствовать на переговорах.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, которые были прерваны весной 2022 года. Он подчеркнул, что делегации Москвы и Киева могли бы провести встречу 15 мая в турецком городе Стамбуле.

Позже эту инициативу прокомментировал советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По словам чиновника, глава государства Владимир Зеленский желает встретиться в Турции только с российским коллегой.

13 мая председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что власти страны направят делегацию на переговоры в Турции вне зависимости от позиции Украины. Таким образом Москва продемонстрирует, что реализует единственную направленную на реальный мир инициативу, сказал парламентарий.

Ранее политолог заявил о желании Зеленского сорвать мирные переговоры.