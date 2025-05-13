Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле

Аналитик Коктыш: Зеленский сказал о встрече с Путиным, чтобы сорвать переговоры

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он будет «лично ждать» президента России Владимира Путина в Стамбуле на переговорах по Украине, сделано в целях сорвать мирный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Можно сказать, что он (Зеленский – прим. ред.) делает заявление о том, что Путин обязан присутствовать (в Стамбуле – прим. ред.) ровно для того, чтобы сорвать переговоры, сказать: «О, Путин не приехал, поэтому я удаляюсь, переговоры на этом закрыты»», — отметил он.

Политолог добавил, что по украинскому вопросу вначале «должен отработать МИД» и переговорные группы российских дипломатов. Когда будет понятен эффект, тогда можно выносить вопрос о личной встрече лидеров, считает Коктыш.

На данный момент, с точки зрения эксперта, встреча России и Украины на высшем уровне в Стамбуле будет иметь смысл только в том случае, если президент США Дональд Трамп приедет в Турцию для участия в переговорном процессе.

Накануне Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул для участия в переговорах РФ и Украины, посвященных урегулированию конфликта. Однако он добавил, что его визит в Турцию состоится в случае, «если это будет полезно» для заключения мирной сделки.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать Путина в назначенном месте в назначенный день, только если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского Путину.