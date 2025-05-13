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СМИ назвали представителей США на переговорах между Россией и Украиной

Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры между РФ и Украиной
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг», — сказано в сообщении.

По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф намерены ограничиться наблюдением за ходом встречи.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться лично с Путиным.

Ранее Уиткофф объяснил, что Трамп требует от России и Украины.

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