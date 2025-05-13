В ГД РФ сообщили об отправке переговорщиков в Турцию при любом раскладе

Москва направит делегацию на переговоры в турецком городе Стамбуле вне зависимости от позиции Киева. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Депутат высказался о возможных переговорах по урегулированию на Украине в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

«В четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут там. И это реальное свидетельство того, что РФ сегодня реализует единственную направленную на реальный мир конструкцию, предложенную нашим президентом [Владимиром Путиным]», — отметил законодатель.

Он подчеркнул, что РФ осознает, что несет особую ответственность за судьбу человечества и победу над нацистской идеологией. На этом фоне Слуцкий призвал украинское руководство прислушаться к предложению Путина о проведении прямых переговоров.

В то же время депутат обратился к официальным Киеву, Берлину и Парижу. По его словам, некоторым из местных политиков необходимо «оставить комедиантское прошлое» и поставить точку в надуманном противостоянии с Москвой.

11 мая президент РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Как он сказал, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Позже эту инициативу прокомментировал советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Он заявил, что глава государства Владимир Зеленский готов провести встречу в Турции только с Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил свой визит в Турцию во время российско-украинских переговоров.