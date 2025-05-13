На Западе раскрыли, что задумал Зеленский

Spectator: Зеленский хочет переключиться с Трампа на страны Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский переключается с главы Белого дома Дональда Трампа на страны Европейского союза, чью поддержку он желает получить. Об этом заявило издание Spectator.

«Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома, Зеленский теперь стремится заручиться единой поддержкой Европы…» — отмечается в публикации.

Издание отмечает, что за три года положение Украины сильно ухудшилось: экономика, промышленность и значительная часть инфраструктуры страны «находятся в руинах». Автор материала считает, что переговоры в Турции могут подсветить контраст в положении двух государств.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.