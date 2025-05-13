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В ГД заявили о стремлении России к договоренностям на переговорах в Стамбуле

Слуцкий: РФ проявит стремление к договоренностям, которые лягут в основу мира
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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация, которая поедет на переговоры в Стамбул, сможет проявить стремление достичь договоренностей, которые лягут в основу мира. Об этом сообщает РИА Новости.

13 мая бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер высказал мнение, что потенциальные переговоры России и Украины в Стамбуле ни к чему не приведут. В связи с этим он призвал усиливать военную поддержку Украины.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Как он сказал, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться лично с Путиным.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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