В США предрекли провал возможным переговорам в Стамбуле

Экс-посланник по Украине Волкер: переговоры в Стамбуле ни к чему не приведут

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что потенциальные переговоры России и Украины в Стамбуле ни к чему не приведут, и призвал усиливать военную поддержку Украины. Его слова передает УНИАН.

По его словам, встреча сторон «не поможет» и не приведет ни к какому прогрессу. Он утверждает, что после прямых переговоров Россия якобы «обвинит Украину во всевозможных вещах», а у людей сложится запутанная картина.

Волкер при помощи третьих сторон призвал сосредоточиться на вопросах обмена пленными, временного перемирия или отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Мы должны инвестировать в военный потенциал Украины, обучение, европейские силы сдерживания, экономическое развитие, как можно более быструю интеграцию Украины в ЕС, чтобы удержать Путина от будущих атак», — заявил Волкер.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах в Стамбуле.