Мизулина прокомментировала решение суда по иску к Лебедеву и Дудю

Мизулина направит присужденные ей деньги по иску на поддержку участников СВО

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина направит присужденные ей деньги по иску к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО. <...> Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала она.

13 мая суд обязал Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями Мизулиной. Суд обязал ответчиков выплатить полмиллиона рублей по иску Мизулиной.

В сентябре прошлого года стало известно, что Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. По ее словам, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной.