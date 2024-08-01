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Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей

Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина подаст в суд на Лебедева и Дудя

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Антон Денисов/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пригрозила судом блогеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Лебедева, а также иностранного агента Дудя. Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей», — пишет она.

По словам Мизулиной, средства, которые удастся отсудить, будут направлены на помощь семьям участников СВО.

«Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной Войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине», — добавила она.

Накануне Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором назвал деятельность возглавляемой Екатериной Мизулиной «Лиги безопасного интернета» «инфотерроризмом».

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